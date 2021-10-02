Киев все активнее обстреливает Донбасс. За минувшие сутки зафиксировано три обстрела ДНР и две атаки на самопровозглашенную ЛНР. Во всех случаях ВСУ использовали 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые артиллерийские оружия и гранатометы.

Кроме того, Украина выводит из мест хранения свою технику. Об этом сообщили наблюдатели ОБСЕ, которые разглядели не только танки и бронетранспортеры, но еще и РСЗО «Град», зенитно-ракетные системы и артиллерию.

Среди событий на Донбассе привлекает внимание новость об убитом своими же сослуживцами украинском бойце. Он стоял на посту у складов с оружием в населенном пункте Рубежное и пытался пресечь попытку кражи. В ответ солдата расстреляли из автомата. Сейчас командование части пытается все списать на самоубийство.

Кроме того, сообщается о катастрофической нехватке в украинской армии зимнего обмундирования. Сейчас бойцы вынуждены обменивать оружие и патроны на теплую одежду, так как погода не благоприятствует времяпрепровождению в окопах на сырой земле.