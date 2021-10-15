Новейшая баллистическая ракета Южной Кореи Hyunmoo-4-4 сможет достать до любой стратегически важной цели на территории КНДР, написало издание Insider. Авторы отметили, что появление у Сеула возможности наносить удары с подводной лодки окажет влияние на баланс сил в регионе.

Северная Корея уже отреагировала на такое усиление обороноспособности своих соседей и затеяла экстренные ракетные стрельбы, сообщили журналисты.

Они также пояснили, что для Южной Кореи появление столь мощного оружия, способного поражать цели на расстоянии до 400 километров – это важный фактор сдерживания северного соседа. Ведь до сих пор только у КНДР были ядерные ракеты, способные долететь до любой точки на территории Южной Кореи. Сейчас между государствами установился паритет, поэтому Сеул может с оптимизмом смотреть в будущее.