Илья Кива, украинский парламентарий, предположил, что из-за прекращения транспортировки газа в Венгрию в будущем на Украине произойдет масштабная катастрофа.

Согласно его словам, уже сейчас можно наблюдать начало уничтожения экономики государства. «Газпром» теперь поставляет «голубое топливо» в Венгрию через другой трубопровод, в обход Украины. Причиной данных событий является «недальновидная политика нынешней власти», считает народный избранник. Он добавил, что Владимира Зеленского, украинского лидера, и Арсения Яценюка, экс-главу правительства, следует привлечь к ответственности «за предательство».

Украинский депутат также отметил, что процессы, наблюдаемые в стране, похожи на те, которые происходят в Афганистане. Кива уверен, что Киев пытается действовать не в интересах своего народа, а в интересах Вашингтона.