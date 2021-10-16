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Американские военные объявили чрезвычайное положение на своей базе в Эт-Танфе, являющейся самой крупной в Сирии. Связано это с ожиданием мощного ракетного удара, который может быть нанесен либо Ираном, либо правительственными силами САР, сообщил портал Avia.Pro.

База находится в состоянии полной боевой готовности, ожидая удара на протяжении следующих суток. На границах с Ираном и Израилем постоянно летают американские самолеты раннего предупреждения и разведывательные боевые машины. Они должны своевременно обнаружить атаку противника и передать ее на командный пункт для отражения угрозы.

Предполагается, что удар может быть нанесен даже с территории самой Сирии, однако точной официальной информации об этом нет. Известно лишь, что помимо американских военных баз, ракета может угодить в приграничные районы Израиля. Тель-Авив уже предупрежден и принимает все требуемые меры для защиты страны.

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