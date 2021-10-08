В Индии местные и китайские солдаты столкнулись в конфликте.

Как сообщается, инцидент произошёл в штате Аруначал-Прадеш. О произошедшем рассказало издание The Indian Express.

Произошёл конфликт десять дней назад. Сообщается, что более сотни китайских солдат осуществили вторжение на территорию, которую Индия считает своей. Стычка между солдатами длилась на протяжении нескольких часов, к ним также перекинули подкрепления.

Командиры подразделений обеих стран провели переговоры и после этого инцидент был урегулирован. Причиной конфликта было названо то, что солдаты Индии и Китая осуществляли патрулирование района согласно своим представлениям о том, где находится недемаркированная граница.

В инциденте, как отмечается, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали о том, что Китай и Индия опять начали усиленную подготовку к войне. В эскалации конфликта они обвиняют друг друга.