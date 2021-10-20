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Соединенные Штаты готовятся к тестированию ядерного микрореактора, который Пентагон планирует использовать для обеспечения энергией своих военных объектов в разных странах мира. Местом для испытаний выбрана авиабаза Эйлсон, что на Аляске.

Напомним, что создание микрореакторов – это идея Дональда Трампа, который в бытность президентом приказал как можно скорее приступить к разработке подобных источников питания. В указе говорится, что они предназначаются для военных целей и освоения космического пространства.

Реакторы дают возможность быстро подавать электроэнергию на военные базы, что позволит США не зависеть от электросетей других стран. Кроме того, отмечается возможность использования реакторов в космических кораблях, спутниках и других аппаратах, выводимых на орбиту или отправляемых на другие планеты.

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