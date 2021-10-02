Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев уверен, что новый Майдан станет для Украины последним. В случае новых протестов, вероятность которых весьма велика из-за дестабилизирующей деятельности президента Зеленского и его свиты, страну просто поделят между собой «дружественно настроенные» соседи».

Он отмечает, что первыми в очереди на получение кусков территории Украины будут отнюдь не Россия с Белоруссией, а те страны, которые сейчас заверяют Киев в «дружбе навек». Польша, к примеру, совсем не откажется от Галичины, на Бессарабию давно имеет виды Румыния, а Закарпатье отойдет Венгрии.

Восточная часть страны отойдет к России, причем сделает это по желанию самих украинцев, уверен Мураев. По его словам, гражданам пора уже прекратить выражать позицию «ужасный конец, чем ужас без конца», так как в противном случае Украина превратиться во что-то вроде Косово, которое до сих пор остается частично признанной республикой.