Украинские военные захватили сотрудника СЦКК от самопровозглашенной ЛНР прямо на территории республики, сообщил представитель Луганска в ТКГ Родион Мирошник. По его словам, Киев обвиняет пленника в разведывательной деятельности.

В ЛНР сообщают, что на территорию республики проникла диверсионная группа в составе 24 человек. Воспользовавшись фактором внезапности и не встретив достойного сопротивления со стороны ополчения, она захватила сотрудника СЦКК и исчезла.

Мирошник поясняет, что версия о якобы разведывательной деятельности представителя ЛНР не выдерживает никакой критики. Сотрудник Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня был захвачен на переходе Золотое, причем находился между двумя контрольно-пропускными пунктами. Он инспектировал проведение работ, из-за которых переход до сих пор не работает по вине украинской стороны.

Украина же сочиняет «корявые» объяснения, не желая признавать, что совершила очередное военное преступление.