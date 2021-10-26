Представители Минобороны отметили, что на территории Сирии перед боевой колонной вооруженных сил РФ произошел взрыв бомбы.

Отмечается, что данное происшествие случилось в окрестностях поселения Умм-эль-Маатен, расположенного в Дераа, в рамках движения военного патруля России по дороге М-5. Детонация СВУ, изготовленного террористами, произошла прямо перед передней бронемашиной колонны. Никто из российских бойцов не пострадал.

В СМИ сообщают, что на территории Сирии все еще наблюдается напряженная ситуация, поэтому на новостных порталах периодически появляются данные о подрыве военных российских ВС и сирийской правительственной армии. Иногда подобные инциденты заканчиваются смертью солдат. К примеру, в начале лета текущего года в результате взрыва автомобиля погиб один военнослужащий из РФ.