Россия продемонстрировала умение воевать без Вооруженных сил в ходе воссоединения с Крымом. Она показала, что для захвата территорий любого государства совершенно необязательно вводить туда войска, заявил глава Минобороны Японии Нобуо Киси.

«Любое вторжение может произойти, и никто этого даже не заметит, а война может вестись без использования вооруженных сил», — сообщил министр.

Он также отметил, что успех операции в Крыму обеспечили информационные атаки, которые РФ вела за несколько лет до «вторжения». Это якобы заставляет задуматься о необходимости заранее подготовить контрмеры против таких атак и в конечном итоге предотвратить их.

Также Киси заявил, что Япония должна быть готова к отражению кибернетических и космических атак. Средства противодействия таким методам нужно разрабатывать уже сейчас, считает министр.