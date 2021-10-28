Минэкономики Германии сделало вывод, что сертификация и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» никакой опасности для Евросоюза представлять не будет. Чтобы получить такое заключение, ведомство провело ряд консультаций с другими странами, включая Италию, Польшу, Словакию, Венгрию, Чехию, Австрию и три прибалтийских государства.

Теперь сертификацией газопровода займется Федеральное сетевое агентство Германии. Напомним, что в Европе заявляют о необходимости как можно скорее запустить «Северный поток-2», так как спрос на газ постоянно растет. Регулятор должен окончательно завершить все бюрократические процедуры к 8 января, однако в некоторых источниках сообщается, что процесс затянется до июня-июля.

Напомним, что в начале октября «Северный поток-2» заполнили техническим топливом для проверки работоспособности под давлением. Изучив ее результаты было принято решение об отсутствии каких-либо рисков после ввода газопровода в эксплуатацию.