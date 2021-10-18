Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает впечатляющими возможностями. Однако они станут неограниченными, если этот самолет получит гиперзвуковые ракеты «Кинжал», уверены журналисты американского портала Military Watch.

В своей новой публикации они поясняют, что ракеты, способные разгоняться до 7 Махов, невозможно обнаружить и перехватить. Поэтому Су-57 с таким вооружением превратится в очень способного «охотника на вражеские корабли». Всего одного пуска гиперзвукового боезаряда будет достаточно, чтобы «разорвать пополам» любой американский эсминец.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что западные эксперты сильно ошибаются, заявляя о превосходстве F-22 и китайских J-20 над российским Су-57. Потому что этот самолет ориентирован на поражение наземных и морских целей, а не на воздушные бои. Впрочем, его маневренность позволит как минимум не проиграть в сражении с истребителями Китая или США.

Сейчас Су-57 вооружен ракетами Х-59МК2, способными уничтожать противника вместе с прочными бетонными укреплениями, противорадиолокационными боезарядами Х-59МК2, планирующими бомбами ПБК-500У «Дрель». Если самолет получит еще и «Кинжалы», то сможет поражать вражеские корабли с расстояния до 1000 километров, оставаясь недоступным для ответных ударов.