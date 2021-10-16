Условия службы в американской армии негативно влияют на сержантский состав, сообщили эксперты издания Military Medicine. По их словам, младшие командиры постоянно страдают от сильного психологического стресса.

В исследовании, проведенном специалистами, приняло участие почти 900 «дрилл-сержантов». Они занимаются «сортировкой» рекрутов и отсеивают всех, кто оказывается негоден к службе. Также в обязанности младших командиров входит строевая подготовка новобранцев.

Подавляющее большинство сержантов заявили, что чувствуют серьезный психологический дискомфорт из-за условий своей службы, а также подозревают у себя «профессиональное выгорание».

Авторы публикации поясняют, что главными дестабилизирующими факторами сержанты назвали слишком большое количество рабочих часов, а также недосыпание и отсутствие времени на физические занятия.