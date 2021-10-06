Специально к презентации новой операционной системы Windows 11 компании Microsoft и Mikey Likes It Ice Cream выпустили мороженое в цветах фирменных обоев Bloom, сообщило издание The Verge. Журналисты также отметили, что десерт имеет ярко выраженный черничный вкус.

Все желающие могут получить новое мороженое совершенно бесплатно в Гарлеме и Ист-Вилладже. Сеть кафе Mikey Likes It Ice Cream заявила, что раздача продлится до последней порции лакомства. На выбор предлагается десерт в бумажных стаканчиках или вафельных рожках.

Фирменные обои Windows 11 «засветились» не только в новом мороженом. Кроме того, Microsoft разместила их на цифровых рекламных экранах Таймс-сквер. Это также должно способствовать популяризации операционной системы.