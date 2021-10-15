Менеджер Александры Балковской, которая является блогершей под псевдонимом Саша Спилберг, рассказала об её исчезновении.

Как сообщается, менеджер сделала это заявление 14 октября в Stories Instagram Спилберг. Она рассказала подписчикам, что не может связаться с Сашей уже три дня. Также менеджер обратилась с просьбой связаться с ней через директ всех, кто обладает какими-либо сведениями. В доказательство того, что Спилберг пропала, менеджер опубликовала скриншот переписки в WhatsApp. Последние сообщения Саша так и не прочитала.

Менеджер отметила, что они не понимают, что происходит.

Отмечается, что в Instagram на 23-летнюю Спиберг пописано 5,1 миллиона человек, в YouTube у неё 6,45 миллиона подписчиков. В прошлом году она являлась ведущей шоу Дом-2.

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