Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Менеджер Александры Балковской, которая является блогершей под псевдонимом Саша Спилберг, рассказала об её исчезновении.

Как сообщается, менеджер сделала это заявление 14 октября в Stories Instagram Спилберг. Она рассказала подписчикам, что не может связаться с Сашей уже три дня. Также менеджер обратилась с просьбой связаться с ней через директ всех, кто обладает какими-либо сведениями. В доказательство того, что Спилберг пропала, менеджер опубликовала скриншот переписки в WhatsApp. Последние сообщения Саша так и не прочитала.

Менеджер отметила, что они не понимают, что происходит.

Отмечается, что в Instagram на 23-летнюю Спиберг пописано 5,1 миллиона человек, в YouTube у неё 6,45 миллиона подписчиков. В прошлом году она являлась ведущей шоу Дом-2.

Недавно участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, почему ушла из КВН. По её словам, дело в обещании, которое она дала девочкам из Comedy Woman.

Вам может понравиться

Вучич надеется получить газ для Сербии по самой выгодной цене

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ему совсем не стыдно просить у российского лидера Владимира Путина наиболее выгодную цену на газ. Он заботится не о себе, а обо всей стране,

Читатели Fox News заявили, что слова Путина об отношениях с Байденом кажутся насмешкой

Читатели сайта телеканала Fox News посчитали насмешкой недавнее заявление президента РФ Владимира Путина об отношениях с лидером США Джо Байденом. Как сообщается, недавно Путин заявил, что отношения с Байденом у
  • Анна
  • 14.10.2021
  • читать 1 минуту

В США создают ракетный комплекс, объединяющий российские “Искандер” и С-400 “Триумф”

Соединенные Штаты усиленно работают над новейшим ракетным комплексом, который эксперты уже называют «гибридом» российских ОТРК «Искандер» и ЗРК С-400 «Триумф». Благодаря такому сочетанию это вооружение сможет атаковать как воздушные цели,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |