Таджикистан высказал протест в связи с нарушениями захватившими Афганистан талибами (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) прав человека. Также в Душанбе заявили, что не собираются признавать новые власти соседнего государства. За всем этим вполне может последовать обострение конфликта.

Политолог-востоковед Никита Мендкович считает, что в это противостояние вполне может вмешаться Россия. Она попытается сперва решить разногласия между Душанбе и Кабулом дипломатическим путем. Однако если мирно уладить конфликт не получится, Москва пустит в ход более радикальные методы.

На территории Таджикистана, который входит в ОДКБ вместе с Россией, располагается военная база РФ. В настоящий момент она занимается охраной границы между двумя государствами, но не исключено, что конфликт между Кабулом и Душанбе перерастет в вооруженное противостояние, в которое РФ будет вынуждена вмешаться.