Издание Mehr сообщило о начале учений Корпуса Стражей Исламской революции Ирана на границе с Азербайджаном. Командующий Сухопутными войсками Киомарс Хейдари рассказал, что главные цели маневров – это оценка готовности военнослужащих, которые дислоцируются в приграничных районах страны, а также тестирование боевой техники.

Первым делом иранские подразделения провели разведку местности. На втором этапе они отработали вторжение на территорию страны с атакой противника с воздуха. Для этой цели были задействованы самолеты и беспилотные аппараты.

В учениях также используются ударные и транспортные вертолеты, артиллерийские установки и танки.

Напомним, что Азербайджану не понравилось желание Ирана провести учения у границ. Баку заявил, что когда территории Нагорного Карабаха принадлежали Армении, то Тегеран никаких маневров не организовывал.