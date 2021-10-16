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Непонятно, чего хотел добиться Евросоюз своей игрой против «Газпрома», однако очередь за газом, выстроившаяся вдоль «Турецкого потока», показывает, что эта игра ЕС проиграна. Его обвинения в адрес России, якобы спровоцировавшей энергетический кризис, также не имеют под собой никаких оснований.

Страны ЕС сами отказались от заключения долгосрочных контрактов с РФ, однако сейчас они обвиняют ее в кризисе, поясняет эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич. По его словам, вполне логично, что без соответствующих соглашений «Газпром» не может поставлять газ в больших объемах, по адекватной цене и на протяжении длительного времени.

Первой это поняла Венгрия, которая заключила контракт на поставку газа на 15 лет и забыла о проблемах. Следом за ней в «очередь» выстроились Болгария и Сербия, которые уже договариваются об условиях нового долгосрочного сотрудничества.

В настоящий момент производитель заполняет российские хранилища, после чего газ начнет поставляться в Европу по прямым контрактам. Пауза затянется максимум на две недели, которых вполне должно хватить Евросоюзу для согласования и утверждения своих соглашений.

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