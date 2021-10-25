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Корабли России и Китая, затеявшие маневры вокруг Японии, вызвали множество вопросов не только в Токио, но и в Вашингтоне, сообщил журналист CNN Брэд Лендон. Он отметил, что никаких международных правовых норм РФ и КНР не нарушили, но несмотря на это они все же сумели привлечь к себе пристальное внимание США.

По мнению эксперта, действия кораблей в проливах в непосредственной близости от Японии можно объяснить попытками Токио углубить отношения с Соединенными Штатами. Не исключено, что Китай таким образом продемонстрировал, что он тоже может получить поддержку крупной державы.

Ранее также выдвигались версии, что маневры китайских и российских кораблей – это своеобразное «приветствие» от России для нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Вступая в должность он заявил о необходимости как можно скорее решить проблему Курильских островов. РФ не видит в этом вопросе никакой проблемы, поэтому высказывания Кисиды ей совсем не понравились.

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