Бестселлер «Код Дурова» станет основой для одноименного многосерийного фильма, снимать который намереваются компания «Нон-Стоп Продакшн» и мультимедийный сервис Okko. Александр Роднянский и Сергей Мелькумов рассказали подробности об экранизации.

По их словам, изначально планировалось снять полнометражный фильм о создателе социальной сети «ВКонтакте» и интернет-мессенджера Telegram. Однако позже было решено, что весьма противоречивая, но все же яркая личность Дурова вкупе с интересной историей его проектов больше подойдут для сериала.

Фильм о Павле Дурове станет первым проектом компаний Роднянского и Мелькумова. В дальнейшем планируется за 4 года выпустить в свет не меньше восьми фильмов. Все они будут эксклюзивом для пользователей мультимедийного сервиса Okko.