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Александр Лукашенко, лидер Беларуси, в рамках беседы с журналистами CNN, отметил, что его стране удается лучше справляться с пандемией COVID-19, чем западным государствам.

Согласно его словам, в республике лечат по единым стандартам ВОЗ, которые также используются в Соединенных Штатах, Европе и других регионах мира. При этом он уверен, что в белорусских медучреждениях лечат лучше, чем в западных. Лукашенко заявил, что Запад развалил свою медицину, а Белоруссия постоянно укрепляла ее.

Глава белорусского государства сообщил, что уже переболел коронавирусной инфекцией, поэтому ему известно, что это за болезнь, и он в состоянии давать рекомендации другим. Однако его высказывания про лечение водкой и баней являлись шуточными. Лукашенко также надеется, что пандемия скоро закончится.

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