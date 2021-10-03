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Независимость Беларуси не продается, заявил президент страны Александр Лукашенко в большом интервью телеканалу CNN. Он пояснил, что в вопросе белорусского суверенитета вопрос цены не поднимается вообще.

Он также отметил, что журналист слишком привержен англосаксонскому образу мышления, в котором деньги занимают единственное важное место в жизни.

«Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведём так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем», – пояснил белорусский президент.

Он также заявил, что братские народы Белоруссии и России имеют общие цели и идут к их достижению по одному и тому же пути.

«И даже вы нам помешать не сможете», – закрыл эту тему Лукашенко.

Он также отметил, что все заявления о возможном входе Беларуси в состав России – это лишь фантазии Запада. Москва и Минск гораздо умнее, так как способны создать союз двух государств, который будет крепким и выгодным для обеих сторон.

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