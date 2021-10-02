Александр Лукашенко, белорусский лидер, в рамках беседы с журналистами CNN отметил, что возраст Джо Байдена, американского президента, следует сделать ориентиром для завершения управления государством.

В этом году главе американского государства должно будет исполниться 79 лет, что делает его наиболее старым лидером США за всю их историю. В СМИ часто обсуждают его здоровье и возможности в управлении страной. 67-летний Лукашенко отметил, что президентствует уже 3 десятилетия, но все еще остается моложе Байдена.

По мнению президента Белоруссии, человек может находиться во главе страны так долго, как он этого захочет, и если он будет избран народом. При этом лидеру необходимо быть энергичным и здоровым, иначе он не сможет исполнять свои прямые обязанности. Он также пригрозил навечно остаться на своей должности, если западные страны не перестанут оказывать давление на Беларусь.