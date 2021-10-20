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Россия реализует целый комплекс программ, которые должны стать ответом Западу на угрожающие действия периметру страны, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что уже в следующего году бюджет на военные цели существенно увеличивается. Это необходимо для серийного производства боевых систем, которые успешно прошли испытания и могут задействоваться в Вооруженных силах.

Так, уже к 2024 году на вооружении России появятся гиперзвуковые ракеты, которые не имеют аналогов в мире. Также Москва намерена запустить в серию ряд других современных боевых систем и модернизировать армию.

Коллективный Запад, который на границах РФ создает для нее серьезную угрозу, получит достойный ответ, уверен военный эксперт. Новое российское оружие способно не только отразить любые атаки потенциального противника, но и эффективно его контратаковать.

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