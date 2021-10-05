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Франция давно утратила независимость и для ее возвращения она должна первым делом выйти из Североатлантического альянса, заявил представитель партии «Республиканцы» Эрик Чьотти. Он заявил, что НАТО продолжает воевать с противником, которого уже три десятилетия не существует.

По словам Чьотти, Франция является единственной страной в Европе, имеющей ядерное оружие. Но она постоянно надеется исключительно на Североатлантический альянс, который должен ее защитить от неизвестного врага. Сейчас НАТО назначил правопреемницей СССР Россию, однако это не имеет под собой никаких оснований.

Французские эксперты считают, что подобные разговоры, которые ходили достаточно давно, стали появляться гораздо чаще после вывода американских войск из Афганистана. Кроме того, США создали AUKUS и лишили Париж выгодного контракта на строительство подводных лодок для Австралии.

С Чьотти во Франции согласны далеко не все. К примеру, бывший министр обороны Эрве Морен заявил, что США и НАТО являются гарантами безопасности страны, а ее армия регулярно принимает участие в операциях Альянса. Кроме того, от Парижа многое зависит, так как именно он решает, задействовать армию в тех или иных конфликтах или нет.

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