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Виктория Боня, которая раньше выступала против вакцинации от коронавируса, считая это чипированием, недавно была вынуждена всё же поставить прививку. Кения Собчак не оставила это без внимания.

Как отмечается, Боня уже давно протестовала против вакцинации, заявляя о вреде вакцины и о том, что там содержатся чипы. Кроме того, она сообщала своим подписчикам, что вакцины приводят женщин к бесплодию. Виноват же во всём, по мнению Бони, Билл Гейтс.

Однако теперь Виктория была вынуждена поставить вакцину, как она объяснила, из-за того, что в Европе с этим всё строго не только в путешествиях, но и по работе. Комментируя это, Собчак заявила, что «Боня привилась и чипировалась». Она назвала это событием, масштаб которого невозможно переоценить, и с иронией сообщила, что жизнь разделилась на до и после, но нужно попробовать жить дальше.

Высказалась насчёт Бони и блогер Лена Миро, которая заявила, что все принципы Виктории сразу же рухнули, как только появилась угроза стать невыездной из России.

Учёные недавно разработали пластырь с вакциной от коронавируса, который может стать заменой уколов. Указывается, что его эффективность намного выше.

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