В Индийском океане появилась группа военных кораблей России, которая по предположениям экспертов может поддержать Китай в битве за Тайвань. В нее входят корвет «Гремящий», две дизель-электрические подводные лодки проекта «Варшавянка» – Волхов и Петропавловск-Камчатский, и буксир «Капитан Гурьев».

Корвет и две субмарины имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр». Эксперты отмечают, что отправка этих кораблей на усиление Тихоокеанского флота является вполне оправданным, так как на острове Тайвань и в непосредственной близости от него Соединенные Штаты разворачивают свое вооружение для противодействия Китаю. Сейчас там находится более 15 тысяч человек личного состава, а также 17 боевых кораблей, принадлежащих самим США, Британии, Японии и другим странам НАТО.

Эксперты допускают, что корвет и подводные лодки ВМФ РФ присоединяться к большому противолодочному кораблю «Адмирал Трибуц» и крейсеру «Варяг», которые в настоящий момент проводят учения с ракетными стрельбами в Японском море.