Соединенные Штаты и подпевающий им Североатлантический альянс без устали критикуют связку российских истребителя Су-57 и беспилотного аппарата «Охотник». Однако для критики у них нет никаких оснований, пишет портал Avia.Pro.

Скорее всего гневные стрелы США и НАТО вызваны завистью и страхом. Все дело в том, что в их распоряжении сейчас нет систем ПВО, которые могли бы оказать противодействие подобной связке. Мало того, комплексы противовоздушной обороны США не смогут даже обнаружить истребитель с беспилотником.

По оценкам экспертов, натовские и американские РЛС способны засечь «Охотник» и Су-57 на расстоянии примерно в 20-30 километров. Однако самолету и дрону совсем не обязательно подходить столь близко. Они вполне могут уничтожить средства ПВО потенциального противника с гораздо большей дистанции. После этого им останется проникнуть вглубь страны и выполнить боевую задачу.

Стоит отметить, что Запад вскоре столкнется с еще более серьезными проблемами. Россия готовит ему сразу два неприятных сюрприза – стратегический беспилотный аппарат «Посланник», а также легкий истребитель-невидимку Су-75, против которых натовские ПВО также окажутся совершенно бесполезными.