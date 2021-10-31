Южнокорейский автопроизводитель Kia провел презентацию модели Sportage следующей генерации, предназначенной для американского авторынка.

Новинка получит расширенную колесную базу и дополнительные элементы остекления в тыльней области. Помимо стандартных комплектаций появится модификация X-Line с рейлингами, порогами, накладками и большими колесными дисками. Можно будет также купить вариант X-Pro, предназначенный для использования в северных регионах США. Она оснащена подогревом переднего стекла и форсунок, шипованными покрышками и оптикой LED. У нее также имеется еще один режим работы трансмиссии, необходимый для езды по снегу.

На старте продаж, намеченном на 1-й квартал следующего года, кроссовер будет предлагаться только с одним мотором на выбор – атмосферным двигателем GDI объемом 2,5 литра и мощностью 190 «лошадок», работающим в паре с 8-скоростной АКПП. В будущем компания выпустит варианты с гибридной силовой установкой.