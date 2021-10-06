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Замглавы российского Совбеза Юрий Коков заявил, что США вывели войска из Афганистана, но не собираются уходить из Средней Азии. Сейчас они пытаются приблизиться к российским границам, мотивируя это необходимостью организовать борьбу против террористов, передает слова политика агентство “РИА Новости”.

Коков объяснил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки разместить свои военные базы в странах, граничащих с Афганистаном. Также обсуждалась возможность использования для борьбы с террористами российские объекты в Таджикистане и других государствах Центральной Азии.

В этих странах США хотят не только разместить свои войска, но еще и создать учебные центры для тренировок местных военнослужащих, беспилотные аппараты для разведки и ударов по террористическим группам.

Борьба с боевиками – это только прикрытие, уверены в Совбезе. На деле США просто хотят подойти вплотную к России и разместить свою инфраструктуру как можно ближе к ее границам.

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