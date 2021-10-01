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Китай представил ряд действующих и опытных беспилотных летательных аппаратов на проходящем в Чжухае авиашоу, что дает представление о постоянно расширяющемся ассортименте беспилотных систем, находящихся на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ведущий военный портал США Defense News. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Среди представленных типов БПЛА выделяется WZ-7 Xianglong («Парящий дракон») – высотный беспилотник с большим запасом хода. Его образец был представлен на статической выставке авиашоу в Чжухае, в то время как второй планер был выставлен на стенде государственного аэрокосмического и оборонного конгломерата Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Беспилотный разведывательный дрон (WZ означает сокращение от Wu Zhen – «беспилотная разведка») приводится в движение одним отечественным турбореактивным двигателем, предположительно созданным на основе российской разработки. WZ-7 имеет отличительную тандемную конструкцию со стыкованным крылом, которая позволяет получить более жесткое и менее гибкое крыло, чем другие конфигурации. Считается, что преимущества этой архитектуры заключаются в увеличенном соотношении подъемной силы и лобового сопротивления и менее сложном управлении полетом, чем у крыла более традиционной конструкции, такого как американский RQ-4 Global Hawk компании Northrop-Grumman.

Большой БПЛА длиной примерно 12 метров и размахом крыльев примерно 22 метра находится на вооружении НОАК по крайней мере с 2019 года и был замечен на спутниковых снимках с баз вблизи Южного Китая, в море и на спорной границе с Индией.

Также на статической выставке в Чжухае представлен сверхзвуковой дрон WZ-8, окрашенный в черный цвет. О WZ-8, который впервые показали на военном параде в Пекине в 2019 году, мало официальной информации.

WZ-8 приводится в действие парой реактивных двигателей и описывается как способный работать на «стратосферных» высотах. Он используется для проведения разведки стратегических важных целей, для помощи в предоставлении информации о целеуказании перед нанесением ракетных ударов большой дальности или для проведения оценок после удара.

Этот сверхзвуковой БПЛА запускается с воздуха, в качестве стартовой платформы используются бомбардировщики Xian H-6N. У WZ-8 в Чжухае не было серийных номеров, указывающих на принадлежность подразделения, хотя те, что видели в декабре 2019 года, имели серийные номера, которые связывали их с 10-й бомбардировочной дивизией НОАК, базирующейся в Аньцине, к западу от мегаполиса Шанхай.

Еще более секретным, чем WZ-8, является GJ-11 (GJ – Gong Ji, или атака/удар), ударный дрон-«невидимка», который был показан вместе с WZ-8 на параде 2019 года. Считается, что GJ-11 является производным от прежнего демонстрационного проекта AVIC Lijian («Острый меч»), но имеет целый ряд малозаметных улучшений, таких как смешанный фюзеляж и треугольный воздухозаборник с экранированными выхлопными соплами.

Прототип GJ-11 также был выставлен на стенде AVIC во внутреннем выставочном зале, причем макет опирался на заднюю часть шасси, чтобы продемонстрировать сдвоенные отсеки вооружения этого беспилотника. Также было показано, что размещалось внутри: четыре небольшие бомбы малого диаметра класса GBU-39/53 в одном из отсеков, а в другом было что-то вроде управляемого боеприпаса весового класса около 500 кг.

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