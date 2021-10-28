Натовский удар по Крыму очень плохо закончится в первую очередь для Европы, уверены авторы китайского портала Sohu. Они пояснили, что Россия обязательно проведет контратаку с применением ядерного оружия, в результате которой будут уничтожены крупнейшие города континента.

Так китайские эксперты прокомментировали заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости активнее использовать ядерное оружие для противодействия Москве. Также она отметила, что нужно сильнее давить на Россию в Черном и Балтийском морях, усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищаться от российских бомбардировщиков и истребителей.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», считают, что любая атака на РФ чревата ядерным ударом с ее стороны. Москва, вопреки ожиданиям НАТО, не ослабнет, а напротив, сосредоточит все силы для ответа Европе. Поэтому победить ее методами немецкого Минобороны точно не удастся.