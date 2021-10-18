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Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о визите «командующего Сухопутных войск» Тайваня Сюя Яньпу в Соединенные Штаты. По мнению журналистов, Вашингтон все дальше удаляется от концепции «одного Китая», что грозит серьезными проблемами.

Публикация вызвала огромный интерес читателей, которые тут же написали в комментариях, что Пекину необходимо «готовиться к худшему». Они уверены, что Китай не должен сдавать свой суверенитет под давлением США, поэтому за Тайвань придется драться до последнего.

«Скоро нам предстоит первая битва», – уверенно заявил один из китайских пользователей Сети.

Второй написал, что Пекин вынужден предпринимать какие-то меры для сохранения территориальной целостности:

«Раз тайваньцам не нравится «Одна страна – две системы», лучше всего иметь одну страну, одну систему».

Большинство комментаторов высказались в том духе, что если в регионе должна разразиться буря, то она должна быть максимально мощной.

«Нужно разворошить это гнездо «независимости» как можно скорее и не оставить там камня на камне», – считают китайские пользователи.

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  • Анна
  • 17.10.2021
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