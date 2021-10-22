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Китай создает новейшее оружие против спутников, которое не будет оставлять обломков. Идея технологии «неразрушающего уничтожения» возникла у конструкторов КНР еще в 2007 году. Тогда запущенная Пекином ракета попала точно по устаревшему метеорологическому спутнику, однако его обломки остались на орбите.

Чтобы исключить повторение этой ситуации, китайские ученые разработали специального робота, который будет забираться в сопло космического аппарата и устанавливать там маломощные, но весьма эффективные взрывные устройства.

После их срабатывания взрыв создаст даже меньше шума и разрушений, чем при выходе из строя двигателя спутника. Поэтому вся внутренняя часть аппарата выгорит и будет уничтожена, а корпус снаружи не получит даже минимальных повреждений.

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