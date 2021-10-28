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Официальный Пекин требует от Соединенных Штатов рассекретить точные координаты столкновения подводной лодки «Коннектикут» с неизвестным объектом. Власти КНР заявляют, что это дело не только США.

По словам высокопоставленных чиновников Китая, координаты представляют собой важную информацию для всего мира. Во время столкновения субмарина могла загрязнить Южно-Китайское море радиоактивными веществами, что негативно скажется на всех государствах региона.

Пекин призвал международное сообщество требовать у США выдать координаты места, в котором произошло чрезвычайное происшествие.

Напомним, что субмарина «Коннектикут» после аварии, случившейся 2 октября, отправилась на ближайшую американскую базу. В результате сильного удара она получила серьезные механические повреждения. Также пострадало 11 моряков. В Соединенных Штатах заявили, что ядерный реактор остался невредимым, однако тот факт, что они не хотят оглашать координаты вызывает недоверие в Китае.

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