На международном авиасалоне «Aviation Industry Corporation of China» Китай представил прототип истребителя шестого поколения. Конструкторы в настоящий момент усиленно занимаются разработкой этого самолета, поэтому он может первый раз подняться в небо уже в ближайшее время, сообщает портал Avia.Pro.

Название истребителя пока не раскрывается, однако КНР показали изображения строящегося опытного образца. На снимках можно увидеть несколько заниженный фюзеляж боевого самолета. Кроме того, эксперты разглядели, что традиционная для всех летательных аппаратов хвостовая часть у китайского изобретения полностью отсутствует. Сделано это скорее всего для обеспечения малозаметности истребителя для систем противовоздушной обороны.

Также на фото можно увидеть кабину. Это означает, что самолет будет пилотируемым. Однако нельзя исключать, что Китай разработает и беспилотную его версию, обязательную для истребителей шестого поколения.

Эксперты обратили внимание на непонятное оборудование расположенное в непосредственной близости от пилотской кабины. Они отметили, что это может быть либо традиционная авиационная пушка, либо современная лазерная установка. В пользу второй версии говорит небольшое количество ракет на вооружении самолета – вполне вероятно, что китайские конструкторы компенсируют его лазерным оружием, не требующем использования боезарядов.