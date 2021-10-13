13 октября Соединенные Штаты вернулись в Совет ООН по правам человека, который покинули со скандалом в 2018 году. При этом их ждет весьма неприятный сюрприз – за минувшие годы в СПЧ многое изменилось и доминирующие позиции в нем занимает Китай.

Три года назад США громко хлопнули дверью, так как остались недовольны, что кто-то попытался прочесть им лекцию по правам человека. Соединенные Штаты считают себя главным экспертом в этой области и не терпят никаких возражений, поэтому для них подобная выволочка оказалась неприемлемой. Сейчас они возвращаются, причем уже заявление об этом самом возвращении само по себе было претензией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока США нет в СПЧ авторитарные государства творят там, что хотят.

В первый же день полноценной работы в Совете США были шокированы тем, что музыку в нем заказывает Китай. Причем к нему прислушиваются очень многие государства, включая американских союзников. Это лишило США главного оружия, которое они имели в СПЧ – теперь так просто стать законодателями мод уже не получится. Потому что Пекин заинтересовал остальных желанием пересмотреть все понятие прав человека в целом. По его концепции одно государство или группа стран не могут рассказывать остальным, что это такое, так как подобные деяния как раз и являются нарушением человеческих прав.

США подобное лидерство Пекина совершенно не устраивает, равно как и его концепция СПЧ, превратившегося в дискуссионную площадку с равными правами для всех. Однако мало кого сейчас волнуют интересы США, так как уйти со скандалом можно легко и за пять минут, а восстанавливать репутацию и авторитет придется гораздо дольше.