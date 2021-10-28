Если Украина действительно задействовала на Донбассе беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», она дорого за это заплатит, написали читатели британского издания Express. Они возмутились безответственным действиям Киева, который полностью игнорирует необходимость соблюдать Минские соглашения.

Пользователь HarrisTweed написал в комментариях к публикации об атаке беспилотника, что возмущения России вполне понятны. Ее совершенно не устраивают заигрывания НАТО с Украиной и возможное появление ядерных ракеты на расстоянии 500 милях от границы. По мнению читателя, для РФ это будет сродни Карибскому кризису.

Также он отметил, что виновниками сложившейся ситуации являются не столько Киев, сколько его хозяева с Запада, которые лелеют мечту окружить РФ со всех сторон.

С ним согласился и пользователь JonO, который заявил о многолетней подпитке конфликта на Донбассе со стороны США и НАТО.

Rudolphucker1959 лаконично написал, что Украине придется держать ответ за свои действия на Донбассе и за игнорирование Минских соглашений вместе с условиями режима прекращения огня.