Подводные войны сродни той, которая скорее всего сейчас идет в Южно-Китайском море, являются весьма сложными, но захватывающими, заявил политолог Яков Кедми. Он также отметил, что Россия не просто готова к подобным сражениям, но и превосходит в них Соединенные Штаты.

Эксперт прокомментировал недавнее столкновение американской подлодки «Коннектикут» с неизвестным объектом. По его мнению, в водах Южно-Китайского моря давно идет война. Правду о которой не знает никто, кроме ее участников. Представить же, что именно происходит под водой в данном регионе, совершенно невозможно.

Крушение подводной лодки, заявляет Кедми – это скорее всего только верхушка айсберга. Остальное засекречено и вряд ли когда-либо станет достоянием широкой публики.

Кедми также рассказал, что корпус атомной подлодки «Коннектикут» весьма прочен. Поэтому столкновение не могло утечку ядерного топлива и заражение окрестных вод.