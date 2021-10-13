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Всего одной гиперзвуковой ракеты «Циркон» с ядерным боезарядом малой мощности будет достаточно для уничтожения авианосной ударной группы ВМС Соединенных Штатов, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что развитие маломощных зарядов в сочетании с гиперзвуковыми технологиями открывают совершенно новые возможности для ведения боевых действий. Чтобы потопить АУГ потенциального противника, нужна боеголовка с мощностью в три раза меньшей, чем американская бомба в Хиросиме.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», как и «Кинжалы» с «Авангардами», способны полностью изменить устоявшиеся за несколько десятилетий принципы ядерной войны, уверен эксперт. Они полностью изменят баланс сил в мире, так как ни у одного из конкурентов РФ в настоящий момент нет подобного оружия.

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