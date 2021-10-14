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Всю правду об отставании Соединенных Штатов от России в гиперзвуковой сфере знает только президент Владимир Путин. Его заявление об очередной новой разработке станет сигналом того, что разрыв между государствами увеличился еще больше и догнать Москву у Вашингтона получится не скоро, заявил политолог Яков Кедми.

Он напомнил, как США радовались успешному тестовому запуску своей гиперзвуковой ракеты и хвастали, что сократили разрыв от России. По мнению Кедми, американские чиновники сильно торопятся. Чтобы высчитать этот разрыв, нужно сперва оценить возможности и характеристики боезаряда и сравнить их с российскими. Кроме того, важно ответить на вопрос – а есть ли у Соединенных Штатов оружие для защиты от гиперзвука? Потому что у РФ оно точно уже имеется.

Также Россия работает над новыми видами гиперзвуковых ракет, которые вполне могут относиться уже к следующему поколению. О котором США еще мечтать и мечтать.

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