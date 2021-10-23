Аналитики «Синергии» выяснили, как граждане РФ собираются провести грядущие нерабочие дни, которые должны начаться 30 октября. Информацию об исследовании опубликовали журналисты РИА «Новости».

Указывается, что около 24,1 процента опрошенных займутся подработкой, а примерно 17,9 процента респондентов надеются отправиться в гости к своим близким и родным. Поехать на отдых планируют 14,9 процента россиян, причем 9,4 процента из них будут путешествовать по России, а оставшиеся – посетят другие страны.

Большинство (56 процентов) хотят просто отдохнуть у себя дома или заняться самообразованием (5,6 процента). Многие (29,1 процента) также поедут на свой дачный участок. Лишь 3,2 процента участников опроса планируют посетить какие-либо развлекательные учреждения или культурные мероприятия, используя QR-коды. Отмечается, что в данном исследовании приняли участие около 5 000 человек.