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Эксперт Максим Казанин, представляющий Военный университет Минобороны РФ, нашел «пугающую странность» в ударе беспилотного аппарата «Байрактар» по территории ДНР. Он отметил, что никакого вреда ополчению эта атака не нанесла – она только уничтожила гаубицу, одиноко стоящую в поле.

Однако странность все же есть. Эксперт пояснил, что от любых боеприпасов остаются отдельные фрагменты после взрыва, так как их полное уничтожение не представляется возможным. Однако после удара «Байрактара» по пушке никаких частей бомбы найдено не было. Казанин называет это обстоятельство «пугающим».

Эксперт Олег Лукьянов считает, что отсутствие фрагментов боезаряда показывает, что никакой атаки на самом деле не было. Киев просто нашел видео времен Карабахской войны и представил удар азербайджанского беспилотника по армянским ВС как обстрел сил ДНР. Подобные трюки Украина проделывает постоянно, так как ей надо чем-то отвлекать граждан от энергетического кризиса и многочисленных внутренних проблем в стране.

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