Канадские учёные Университета Макгилла разработали прототип небьющегося стекла для смартфонов.

Согласно заявлению учёных, стекло разрабатывалось по типу перламутра. Так, в перламутре частицы переплетены друг с дружкой. За счёт этого покрытые перламутром раковины, которые содержат 95% весьма хрупкого мела, имеют такую высокую прочность.

Как сообщается, созданное стекло в три раза прочнее, чем обычное. Кроме того, трещины на нём появляются примерно в пять раз реже. Для создания такого стекла был использован акриловый материал с добавлением стеклянных «хлопьев».

В дальнейшем разработку планируется улучшить путём использования систем самообучения. Так, необходимо изменить оттенок стекла и его проводимость. На данный момент стекло является непрозрачным.

Ранее мы сообщали о том, что компания Apple запатентовала Mac, корпус которого сделан из цельного стекла. Также есть вариант с использованием керамики и полимеров.