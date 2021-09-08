Корпорация Apple запатентовала компьютер с уникальным дизайном – его корпус создан из стекла.

Как сообщается, заметили такой компьютер на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. Уточняется, что речь идёт об iMac. Корпус устройства сделан из цельного куска стекла, который изгибается к низу. Внутри расположены все необходимые для работы моноблока комплектующие.

Предполагается, что в качестве базы экрана устройства используется гибкая OLED-панель. В случае необходимости клавиатура может быть вынесена отдельно. Корпус планируется изготавливать как из полностью прозрачного стекла, так и из полупрозрачного, с использованием керамики и полимеров.

В настоящее время iMac изготавливаются из алюминия. Впрочем, стеклянные корпуса не являются новинкой – они используются в iPhone.

Ранее мы сообщали, что Apple наняла двух специалистов компании Mercedes. Они будут работать над разработкой электрокаров.