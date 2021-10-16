К провинции Идлиб перебрасываются РСЗО и ракетные комплексы сирийских правительственных сил, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отметили, что передислокация осуществляется из юго-западных провинций страны, где обстановку удалось стабилизировать.

Сирийские войска решили серьезно заняться террористами в Идлибе. К этой провинции движется как минимум 12 реактивных систем залпового огня «Град», которые скорее всего будут задействованы для нанесения ударов по районам, где базируются боевики. Не исключено, что САА намерены вести боевые действия до окончательной победы и полной зачистки региона от террористических формирований.

Источники портала также сообщили о переброске к Идлибу оперативно-тактических ракетных комплексов. Однако данная информация пока не получила какого-либо документального подтверждения.