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Ядерный объект на территории Ирана могли атаковать израильские истребители F-35, находящиеся в Азербайджане, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание Саудовской Аравии Elaph.

Журналисты пояснили, что как раз во время конфликта в Сирии Израиль перебросил к границе сразу два своих истребителя F-35. Поэтому исключать, что именно они нанесли удар по Ирану, никак нельзя.

Об истребителях также написало европейское издание Defense Romania. Оно также предположило, что у Ирана уже есть подробная информация об этих самолетах. Так как если Тель-Авив перебросил их в Азербайджан, то Россия, имеющая в своем распоряжении мощные ПВО, не могла их не обнаружить.

Румынский портал также сообщил, что Израиль намерен и дальше оказывать помощь Азербайджану в борьбе с Ираном. Так, он заключил с ним соглашение на продажу систем ПРО Hetz-3 (Arrow-3).

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