В ходе маневров Blue Flag 2021 в пустыне Негев Израиль учится противодействовать российским системам противовоздушной обороны. Эти навыки ему крайне необходимы в Сирии, где именно ПВО РФ не дает наносить удары по проиранским формированиям.

Сообщается, что учения на авиабазе «Увда» завершатся 28 октября. Это международные маневры, поэтому участие в них принимает не только израильская армия, но и ВС Греции, США, Франции, Германии и других стран Североатлантического альянса.

Вместо российских комплексов, задействованных в Сирии – «Панцирь-С1» и «Оса», «Куб» и С-125 израильтяне используют современный симулятор РЭБ Scorpius-T. Он имитирует действия систем ПВО и позволяет отрабатывать их преодоление истребителями F-35I Adir, которые совсем недавно появились на вооружении ВВС Израиля, а также самолетами F-16.