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Авторы издания «Украина.ру» рассмотрели сценарий возможного вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

Как отмечается, в настоящее время украинские власти всё ещё говорят о войне с Россией. Подтолкнуть страну к этому может Запад. Началом войны будет вторжение Украины в ДНР и ЛНР, и последующее разрушение населённых пунктов и уничтожение мирных жителей. В этом случае Россия будет вынуждена вмешаться.

Отмечается, что, хотя у украинских военных и нет средств для ведения современных боевых действий, с 2014 года они накопили некоторый опыт и получили от Запада вооружение. Так что они будут способны вести «полусредневековую войну». Силы ДНР и ЛНР способны отразить нападение украинской армии, но временно, так как последних просто намного больше.

Однако, как указывают авторы статьи, западные страны участвовать в этом конфликте не захотят, так как они не желают участвовать в открытом противостоянии с ядерной державой. Таким образом, Украина не получит от Запада поддержки, и война продлится недолго.

Недавно эксперт Константин Сивков предположил, как будет развиваться война между Украиной и Россией. Он уверен, что Россия не желает войны, но будет вынуждена вмешаться, если Украина начнёт наступление на Донбасс.

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