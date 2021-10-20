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Американский разведывательный самолет SR-71 в свое время едва не стал причиной начала Третьей мировой войны. Об этом рассказал пилот ВВС Эд Йелдинг, на основе интервью которого была написала книга Пола Крикмора «Черный дрозд Lockheed: за пределами секретных миссий».

Инцидент, из-за которого чуть не разразилась война между СССР и США, произошел в октябре далекого 1986 года. Тогда Йелдинг летал на самолете-разведчике Lockheed SR-71 Blackbird и осуществлял патрулирование у советских границ.

Однажды летчик проводил разведку неподалеку от Мурманской области, где внезапно встретился с быстрым и мощным истребителем МиГ-31. Вооруженный грозными ракетами Р-33 перехватчик сразу же бросился на перехват шпионского самолета. Однако Йелдинг не собирался вступать с ним в бой. Он тут же перешел на сверхзвуковую скорость и исчез из виду.

В интервью, перевод которого представлен порталом «ПолитРоссия», пилот заявил, что не ощущает стыда за свое бегство. МиГ-31 превосходил разведывательный самолет по всем параметрам. И если бы он даже случайно сбил SR-71, дело вполне могло закончиться Третьей мировой.

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